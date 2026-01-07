Accueil En Brève Sarah Knafo (Reconquête), eurodéputée, annonce sa candidature à la mairie de Paris

L’eurodéputée de Reconquête, Sarah Knafo, a annoncé mercredi 7 janvier sur TF1 sa candidature à la mairie de Paris, excluant par la même occasion de se présenter à l’élection présidentielle de 2027. Considérée comme une figure montante de l’extrême droite, elle devient la sixième candidate officielle aux municipales des 15 et 22 mars. «Je suis candidate pour être la prochaine maire de Paris (…) Personne ne sera aussi déterminée que moi pour mettre fin à la gabegie», a déclaré la députée européenne, ajoutant : «Si les Parisiens me font confiance, j’aurai six ans pour redresser la plus belle ville du monde. C’est un travail à plein temps.» Elle a précisé qu’elle n’envisageait pas la présidentielle de 2027 et qu’elle «espère» que le parti d’Éric Zemmour présentera un autre candidat.