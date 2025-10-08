Santé alarmante de Hannibal Kadhafi, détenu au Liban, alerte son avocat

En Brève

L’état de santé de Hannibal Kadhafi, l’un des fils de l’ex-dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, est « alarmant », a indiqué mercredi 8 octobre son avocat, Laurent Bayon, qui appelle à la libération de son client détenu au Liban depuis près de dix ans sans jugement. Arrêté en décembre 2015, Hannibal Kadhafi est visé par les autorités libanaises qui recherchent des informations sur la disparition du dirigeant chiite libanais Moussa Sadr en Libye en 1978.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Selon son avocat, le prisonnier, âgé de 49 ans, a été « hospitalisé en urgence à la demande du procureur général en raison de douleurs abdominales extrêmement violentes, avec un fond dépressif sévère ». Les juges et le médecin attribuent cet état « alarmant » à l’isolement lié à une détention qui dure depuis dix ans. De retour en prison mardi, Hannibal Kadhafi bénéficiera désormais d’un « suivi extrêmement fréquent ».