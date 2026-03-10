Sandra Sisley montre les images du cambriolage à la télévision

Sandra Sisley sera l’invitée de l’émission « Ça se discute » diffusée ce mardi 10 mars à 21h10 sur RMC Life pour revenir sur le cambriolage dont elle a été victime en 2024. Son témoignage, extrait diffusé par Télé-Loisirs, aborde les séquelles psychologiques et pratiques de cette intrusion, quelques mois après la reprise à l’antenne du programme animé par Estelle Denis.

Relancée par RMC Life depuis le 15 octobre 2025, « Ça se discute » reprend le format qui a fait le succès de l’émission entre 1994 et 2009 sous la direction de Jean-Luc Delarue. Le numéro programmé ce mardi traite du thème « Enfants, conjoint, maison : faut-il tout surveiller ? » et réunit plusieurs témoignages de personnalités et de citoyens confrontés à la question de la surveillance et de la sécurité domestique.

Outre Sandra Sisley, le plateau accueillera notamment Greg Yega, qui évoquera le violent cambriolage qu’il a subi en 2021, ainsi que Laurie, qui expliquera pourquoi elle surveille le téléphone de ses trois enfants. Guillaume Bellinelli, maire de Roinville (Essonne), interviendra sur l’installation de caméras dans sa commune.

Sandra Sisley : récit d’un traumatisme et conséquences personnelles

Dans l’extrait rendu public, Sandra Sisley décrit le cambriolage comme une « violation de votre intimité » et confie avoir été profondément marquée. Elle explique avoir développé « une espèce d’angoisse et de phobie terrible » après l’effraction, des réactions qu’elle qualifie de traumatiques et qui ont affecté son quotidien.

Directrice de l’agence de communication Sandra & Co et compagne de l’acteur Tomer Sisley depuis 2016, elle raconte avoir envisagé de vendre sa maison après l’incident. Finalement, elle s’est ravisée, expliquant qu’elle ne pouvait céder sa demeure, même si les cambrioleurs lui avaient dérobé « tout ce qu’il y avait dedans ».

Lors de l’émission, Estelle Denis diffuse des images issues de la vidéosurveillance de la maison. Sandra Sisley réagit en signalant l’étonnante absence de précautions de la part des auteurs visible sur ces images : « Il ne se cache même pas. C’est complètement dingue », rapporte l’extrait.

Le cambriolage avait eu lieu alors que la famille était en vacances au Maroc. À son retour, Sandra Sisley avait pris la parole sur Instagram pour détailler le butin des cambrioleurs, précisant notamment la disparition d’une voiture et d’une montre de luxe.