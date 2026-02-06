Sadio Mané porte Al-Nassr contre Al-Ittihad en Saudi Pro League J21

Retrouvant des couleurs depuis son retour de la CAN 2025, Sadio Mané enchaîne les prestations décisives en Saudi Pro League. L’attaquant sénégalais a encore fait parler de lui ce vendredi en inscrivant son quatrième but du championnat, le deuxième en l’espace de quatre rencontres depuis la compétition internationale.

Après avoir offert la victoire à Al-Nassr lundi dernier face à Al-Riyadh, Mané a de nouveau pesé lourd lors de la 21e journée. Opposés à un Al-Ittihad particulièrement attendu dans ce choc, les Jaune et Bleu ont trouvé dans leur numéro offensif le facteur X pour débloquer la situation.

Alors que la rencontre restait indécise, l’ancien joueur de Liverpool a pris ses responsabilités et converti un penalty à la 84e minute, son sang-froid offrant l’avantage à son club. La fin de match a permis à Angelo d’alourdir le score dans le temps additionnel (90e+8), scellant la victoire d’Al-Nassr.

Un souffle nouveau pour la course au titre

Ce succès a une véritable incidence au classement : Al-Nassr grimpe à 49 points et se place désormais à une longueur du leader Al-Hilal, relançant ainsi la lutte pour le titre. La contribution de Mané, très attendue depuis son arrivée en Arabie Saoudite, prend de l’ampleur au fil des journées.

Plus serein et décisif, le sénégalais semble retrouver l’efficacité qui fait de lui un atout majeur en attaque. Sa capacité à peser dans les moments cruciaux renforce les ambitions de son équipe, qui aborde désormais la suite du championnat avec un nouvel espoir réaliste.