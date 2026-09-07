Bénin

Assemblée nationale au Bénin: le projet de budget 2027 confié à la Commission des finances avant un retour en plénière mercredi

​Réuni en séance plénière ce lundi 7 septembre 2026, le Parlement a officiellement engagé le processus d’examen du projet de budget de l’Assemblée nationale pour l’exercice 2027.

Edouard Djogbénou
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POLITIQUE
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Joseph Djogbénou , président de l'Assemblée nationale
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Plaçant les travaux sous la direction de son président, Joseph Djogbénou, l’institution a procédé à l’affectation de ce dossier stratégique à la Commission des finances, malgré une demande formulée pour en autoriser l’examen selon une procédure d’urgence.

​Cette étape en commission permettra aux députés membres de l’organe technique d’analyser en profondeur les différentes composantes du document budgétaire et de formuler leurs observations.

Au terme de cette étude préalable, les parlementaires se retrouveront dès le mercredi suivant en séance plénière pour débattre et statuer sur le texte tel qu’il leur sera présenté. En clôturant les échanges, le président de l’Assemblée nationale a tenu à saluer l’engagement des élus et leur mobilisation constante au service des missions de l’institution et du pays.

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