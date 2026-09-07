Bénin

Bénin: la SBEE annonce des perturbations dans plusieurs quartier de Cotonou

Cotonou : la SBEE annonce des perturbations de l’énergie électrique dans trois quartiers ce lundi

Edouard Djogbénou
Voir tous ses articles
SOCIéTé
Logo de la SBEE : Société béninoise d'énergie électrique
Logo de la SBEE : Société béninoise d'énergie électrique
1 min de lecture
Google News Commenter

​La Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) prévient les usagers de possibles perturbations dans la fourniture d’électricité à Cotonou pour ce lundi 7 septembre 2026.

Ces désagréments sont consécutifs à des travaux de maintenance ainsi qu’à un essai en charge d’un groupe électrogène mobile d’une capacité de 500 KVA.

​Les interventions techniques se dérouleront au niveau du poste HTA/BT Ancien cimetière. Par conséquent, les abonnés résidant dans les quartiers Habitat,

Abokicodji, OHE et dans leurs environs immédiats sont susceptibles de ressentir des coupures ou des baisses de tension pendant la durée des essais.

La SBEE appelle que l’ensemble des clients concernés à faire preuve de compréhension face à ces perturbations indispensables à l’entretien du réseau.

DANS L’ACTUALITÉ
FIL D'ACTU
14:33 Société : Bénin: la SBEE annonce des perturbations dans plusieurs quartier de Cotonou
14:24 Football : Real Madrid-Inter : le club merengue sur une série de quatre succès
14:33 Bénin: la SBEE annonce des perturbations dans plusieurs quartier de Cotonou