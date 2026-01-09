Russie : un demi‑million privés d’électricité après une attaque ukrainienne
Plus de 500 000 personnes sont privées d’électricité à la suite d’une attaque ukrainienne dans la région russe de Belgorod, a annoncé vendredi 9 janvier le gouverneur régional, Viatcheslav Gladkov. À 06h00 (03h00 TU), 556 000 personnes réparties dans six municipalités étaient sans électricité et, presque autant, sans chauffage, a-t-il indiqué sur Telegram, précisant que 200 000 personnes étaient également privées d’eau et d’assainissement. La région jouxte la ville ukrainienne de Kharkiv.
