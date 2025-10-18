Russie : trois morts dans l’explosion d’une usine chimique de l’Oural

En Brève

Le 17 octobre au soir, une explosion a détruit l’un des bâtiments de l’usine de produits chimiques Avangard à Sterlitamak, en Bachkirie, dans l’Oural, faisant trois morts et cinq blessés, selon un bilan communiqué par les autorités samedi 18 octobre et relayé par l’AFP. Le gouverneur régional, Rady Khabirov, a indiqué sur Telegram que les trois victimes étaient des femmes ; cinq personnes ont été hospitalisées, dont deux dans un état grave. Les causes du sinistre n’ont pas été révélées à ce stade, ont précisé les autorités. L’usine Avangard, spécialisée dans la fabrication de composants chimiques, participe également à la production d’armes et de munitions ainsi qu’à la mise au rebut de matériel militaire.

