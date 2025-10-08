Russie : plusieurs morts dans une frappe de missile à Belgorod

En Brève

Trois personnes ont été tuées et une autre blessée mercredi 8 octobre dans une frappe de missile dans la région russe de Belgorod, frontalière de l’Ukraine, a annoncé le gouverneur Viatcheslav Gladkov sur Telegram. La frappe a visé le village de Maslova Pristan, dans le district de Chebekino; un site d’infrastructure sociale y a été partiellement détruit et d’autres personnes pourraient se trouver sous les décombres, a-t-il précisé.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ