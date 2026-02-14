Russie : Cinq pays, dont le Royaume‑Uni, affirment que la Russie a empoisonné Navalny en prison

Une enquête conduite conjointement par cinq États pointe du doigt Moscou : Alexeï Navalny, décédé en février 2024 dans des circonstances suspectes alors qu’il se trouvait en détention, aurait été victime d’un empoisonnement à l’aide d’une toxine rare. Les conclusions, rendues publiques ce week-end, imputent l’acte aux autorités russes.

Le Royaume-Uni a rendu compte samedi des résultats de ce travail commun, mené avec la Suède, la France, les Pays-Bas et l’Allemagne. Les ministères concernés ont publié un communiqué coordonné pour dévoiler leurs conclusions et préciser la nature de la substance impliquée.

Dans son allocution, le ministère britannique des Affaires étrangères a affirmé que l’État russe avait employé cette toxine mortelle « à l’encontre » de Navalny, motivé par la crainte suscitée par son opposition politique. Les déclarations des partenaires européens insistent sur la gravité de l’accusation portée à l’encontre de Moscou.

Répercussions diplomatiques et questions soulevées

Cette annonce relance les débats internationaux autour des circonstances de la mort du dirigeant de l’opposition russe, figure emblématique critique à l’égard de Vladimir Poutine. À l’approche du deuxième anniversaire de son décès, les déclarations communes des cinq ministères mettent en lumière des demandes de transparence et d’explication quant aux responsabilités étatiques présumées.

Les autorités ayant publié le rapport insistent sur l’importance d’une réponse internationale coordonnée face à des allégations impliquant l’usage d’agents toxiques contre des opposants politiques, tout en soulignant que ces révélations peuvent avoir des conséquences sur les relations diplomatiques avec la Russie.