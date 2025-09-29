Rumeurs de ralliement politique: objectif Bénin 26 dément et affirme son indépendance

Le mouvement politique Objectif Bénin 2026 (OB26) a réagi dimanche aux rumeurs persistantes faisant état d’un supposé ralliement à un camp politique en vue des élections générales de 2026.

Dans un communiqué officiel signé du Bureau national, OB26 dément toute manœuvre de ce type et insiste sur le fait qu’aucun choix politique n’a encore été opéré.

Le mouvement rappelle qu’il demeure fidèle à ses valeurs de loyauté, de constance et de responsabilité politique, malgré les tentatives de déstabilisation survenues en avril dernier.

OB26 précise que son engagement reste orienté vers « la construction d’une alternative politique crédible respectueuse de l’État de droit », en collaboration avec ses coordinations départementales et ses partenaires.

Par ailleurs, l’organisation a réaffirmé son soutien à ses deux leaders détenus, Olivier Boko et Oswald Homeky, dont elle réclame la libération, ainsi que celle des autres prisonniers politiques.

Pour OB26, cette libération constitue une condition indispensable à l’instauration d’un climat politique apaisé, préalable à toute véritable décrispation.

« Nous n’avons pris part à aucune manœuvre actuelle de ralliement à un camp politique, qu’il soit de la mouvance ou de l’opposition », souligne le communiqué, qualifiant de « rumeur » toute spéculation à ce sujet.

Enfin, OB26 appelle ses militants, membres et sympathisants à rester mobilisés et attentifs aux prochaines décisions qui seront annoncées en temps opportun. Le mouvement réaffirme qu’il reste maître de son calendrier et de ses choix, dans la perspective des élections générales prévues en 2026.