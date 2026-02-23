Royaume-Uni : le revirement de Donald Trump entraîne le report de l’examen de la loi sur les Chagos

Le calendrier parlementaire britannique a été bouleversé ce lundi 23 février : l’examen, à la Chambre des Lords, du projet de loi visant à restituer l’archipel des Chagos à Maurice n’a pas eu lieu et a été repoussé sans précision de nouvelle date.

Ce recul intervient après un revirement de dernière minute de l’ancien président américain Donald Trump, qui a publiquement demandé à Londres de ne pas renoncer à Diego Garcia, l’île la plus stratégique de l’archipel, où est implantée une importante base militaire anglo-américaine.

Dans le même temps, une délégation américaine attendue à Maurice pour évoquer la sécurité de cette installation a annulé sa visite, privant ainsi Port-Louis d’un rendez-vous bilatéral prévu pour la journée.

Ces décisions laissent planer une forte incertitude sur la suite du dossier : la procédure législative britannique se retrouve en suspens et les autorités mauriciennes se retrouvent de nouveau confrontées à un calendrier imprévisible et à des tensions diplomatiques ravivées.

Enjeux géopolitiques et conséquences immédiates

Diego Garcia, qui abrite une présence militaire conjointe entre le Royaume-Uni et les États-Unis, constitue un point d’ancrage essentiel pour les opérations dans l’océan Indien ; c’est précisément cette dimension stratégique qui explique la sensibilité extrême du dossier et l’attention portée à chaque signe politique ou diplomatique.

À court terme, le report crée un flottement : la perspective d’une transmission rapide du texte à la Chambre des communes, puis d’une adoption définitive, s’éloigne, tandis que les partenaires et acteurs régionaux observent attentivement l’évolution des positions de Londres et de Washington. Les prochaines étapes dépendront autant des arbitrages politiques internes au Royaume-Uni que des pressions internationales autour de la base de Diego Garcia.