Royaume-Uni : le prince Andrew renonce officiellement à son titre après les scandales

En Brève

Le prince Andrew, impliqué dans plusieurs scandales liés à ses liens avec le financier Jeffrey Epstein, a annoncé vendredi soir 17 octobre qu’il renonçait à son titre royal tout en niant catégoriquement les accusations portées contre lui. Dans un communiqué, il a indiqué avoir convenu avec le roi Charles III et sa famille que les accusations récurrentes nuisaient au travail de Sa Majesté et à la monarchie, affirmant donner la priorité à son devoir envers sa famille et son pays et précisant qu’il n’utiliserait plus son titre ni les honneurs qui y sont associés. Âgé de 65 ans, il perd avec effet immédiat son titre de duc de York; il s’était déjà retiré de la vie publique il y a cinq ans sous la pression du scandale. Sa chute en disgrâce est liée à sa proximité avec Jeffrey Epstein, le financier américain retrouvé mort en détention en 2019 avant son procès pour crimes sexuels. Les révélations se poursuivent, notamment avec la parution prochaine d’un livre posthume dont des extraits publiés dans la presse reprennent le témoignage de Virginia Giuffre, principale accusatrice du prince, qui raconte des relations qu’elle dit avoir eues avec lui alors qu’elle avait 17 ans; Mme Giuffre, décédée en avril à 41 ans, avait engagé des poursuites contre le prince Andrew en 2021.

