Royaume-Uni : l’assaillant de la synagogue de Manchester avait prêté allégeance à l’État islamique

En Brève

Un porte-parole de la police antiterroriste britannique a indiqué mercredi 8 octobre qu’au début de l’attentat contre la synagogue de la congrégation hébraïque de Heaton Park, à Manchester, l’assaillant a appelé la police en affirmant prêter allégeance au groupe État islamique. L’attaque, survenue le 2 octobre, jour de Yom Kippour, a entraîné la mort de deux fidèles juifs; l’auteur, un Britannique d’origine syrienne âgé de 35 ans, a été tué par la police. L’enquête se poursuit pour déterminer les motivations de cet attentat.

