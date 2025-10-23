Royaume-Uni : 36 954 migrants par bateau cette année, déjà plus que 2024

En Brève

Depuis le début de 2025, 36 954 migrants ont traversé la Manche à bord d’embarcations de fortune pour rejoindre le Royaume-Uni, un total qui dépasse le nombre d’arrivées enregistré sur l’ensemble de 2024, selon des chiffres du ministère de l’Intérieur publiés jeudi 23 octobre. Ces flux restent néanmoins inférieurs à ceux de 2022, lorsque plus de 45 000 migrants avaient débarqué sur les côtes anglaises, le niveau le plus élevé depuis le début du phénomène en 2018.