Romuald Wadagni: « Je cherche celui-là qui peut venir et qui pourrait le battre », Louis Vlavonou

Le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou est très satisfait du choix de la mouvance pour les élections présidentielles de 2026. Il doute même de l’existence d’un challenger qui puisse battre son candidat dans les urnes.

De passage ce jeudi 4 septembre 2025 à la Commission électorale nationale autonome (Céna) pour retirer son formulaire de parrainage en vue de la présidentielle de 2026, le président de l’Assemblée nationale a confié son avis sur le choix du ministre de l’économie et des finances, Romuald Wadagni, comme candidat de la mouvance, à l’élection présidentielle de 2026.

Selon le président Louis Vlavonou, la désignation de l’actuel ministre des Finances est la preuve que le Bénin a définitivement tourné dos à l’homme providentiel tiré d’un chapeau de prestigitateur.

« Avec le nouveau code électoral, ce sont les partis qui doivent désormais être forts et porter un candidat. Les individus doivent s’effacer au profit des partis. Au sein de notre parti, nous avons choisi le ministre des Finances », a-t-il expliqué.

Le président du Parlement n’a pas caché son enthousiasme face à ce choix, qu’il estime stratégique et porteur de garanties.

Pour lui, c’est le meilleur candidat pour 2026. « C’est le meilleur candidat. Il est vraiment le meilleur. Il n’a pas de tâches, il n’a pas de saleté, et on ne peut rien lui reprocher », a-t-il martelé.

Tout comme le porte parole du gouvernement, le président Louis Vlavonou met au défit l’opposition de trouver mieux que son candidat.

« Je cherche celui-là qui peut venir et qui pourrait le battre.», lance-t-il comme un défi.