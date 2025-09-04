PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Politique image/svg+xml Romuald Wadagni: "Je cherche celui-là qui peut venir et qui pourrait le battre", Louis Vlavonou

Romuald Wadagni: « Je cherche celui-là qui peut venir et qui pourrait le battre », Louis Vlavonou

Politique
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Louis Vlavonou, président de l'Assemblée Nationale du Bénin
Louis Vlavonou, président de l'Assemblée Nationale du Bénin
- Publicité-
. .

Le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou est très satisfait du choix de la mouvance pour les élections présidentielles de 2026. Il doute même de l’existence d’un challenger qui puisse battre son candidat dans les urnes.

De passage ce jeudi 4 septembre 2025 à la Commission électorale nationale autonome (Céna) pour retirer son formulaire de parrainage en vue de la présidentielle de 2026, le président de l’Assemblée nationale a confié son avis sur le choix du ministre de l’économie et des finances, Romuald Wadagni, comme candidat de la mouvance, à l’élection présidentielle de 2026.

Selon le président Louis Vlavonou, la désignation de l’actuel ministre des Finances est la preuve que le Bénin a définitivement tourné dos à l’homme providentiel tiré d’un chapeau de prestigitateur. 

« Avec le nouveau code électoral, ce sont les partis qui doivent désormais être forts et porter un candidat. Les individus doivent s’effacer au profit des partis. Au sein de notre parti, nous avons choisi le ministre des Finances », a-t-il expliqué.

Le président du Parlement n’a pas caché son enthousiasme face à ce choix, qu’il estime stratégique et porteur de garanties.

Pour lui, c’est le meilleur candidat pour 2026. « C’est le meilleur candidat. Il est vraiment le meilleur. Il n’a pas de tâches, il n’a pas de saleté, et on ne peut rien lui reprocher », a-t-il martelé.

Tout comme le porte parole du gouvernement, le président Louis Vlavonou met au défit l’opposition de trouver mieux que son candidat.

- Publicité-

« Je cherche celui-là qui peut venir et qui pourrait le battre.», lance-t-il comme un défi.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

« Il sera difficile à cette opposition de trouver un profil meilleur à celui de notre candidat », Wilfried Houngbedji

Bénin

Elections générales de 2026: les mesures de la DGI pour le quitus fiscal

Niger

Niger : un soldat tué et 04 blessés dans une attaque terroriste à Abalama

Bénin

SNAB 2025: Soutenus par Sightsavers, les artisans handicapés plaident pour la ratification de l’ADP

Bénin

Bénin: des dizaines de véhicules avec des chargements hors gabarit arrêtés dans plusieurs départements

Bénin

Elections législatives 2026: la cour constitutionnelle lance le recrutement des agents électoraux

Bénin

Le Bénin adopte un plan stratégique 2025-2029 pour moderniser son armée

Bénin

Bénin: 358 rangers intégrés officiellement dans le corps des gardes forestiers

Burkina Faso

Burkina Faso : un humanitaire français détenu pour suspicion d’espionnage

Bénin

Bénin: un test de sélection pour recruter 2.319 AME du primaire

VOIR TOUS LES FLASHS