Rome loue les «énormes avantages» d’un accord UE‑Mercosur
Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a estimé mercredi 7 janvier qu’un accord commercial entre l’Union européenne et le Mercosur offrirait des « énormes avantages », alors que Bruxelles cherche à finaliser ce traité dont Rome avait reporté la signature. Dans un communiqué, il a salué les nouvelles mesures de la Commission européenne visant à soutenir les agriculteurs et a ajouté : « Nous avons toujours soutenu la conclusion de cet accord, en insistant sur la nécessité de prendre dûment en compte les préoccupations légitimes du secteur agricole. »
1 min de lecture
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires