Rome loue les «énormes avantages» d’un accord UE‑Mercosur

Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a estimé mercredi 7 janvier qu’un accord commercial entre l’Union européenne et le Mercosur offrirait des « énormes avantages », alors que Bruxelles cherche à finaliser ce traité dont Rome avait reporté la signature. Dans un communiqué, il a salué les nouvelles mesures de la Commission européenne visant à soutenir les agriculteurs et a ajouté : « Nous avons toujours soutenu la conclusion de cet accord, en insistant sur la nécessité de prendre dûment en compte les préoccupations légitimes du secteur agricole. »

