Rihanna quitte Los Angeles après une fusillade devant son domicile

Rihanna a quitté précipitamment Los Angeles dimanche, après qu’une fusillade a visé la façade de sa résidence alors qu’elle se trouvait à l’intérieur avec ses enfants : une femme a été arrêtée et inculpée de tentative de meurtre, et la chanteuse a été photographiée quittant la ville quelques heures après les faits à bord d’un avion privé.

Les tirs, décrits par les premiers éléments comme « plusieurs coups de feu », ont été dirigés vers la propriété de la star dans la journée de dimanche. Selon les autorités locales, les impacts seraient venus d’un véhicule stationné à proximité de la maison. Aucun blessé n’a été signalé parmi les occupants de la résidence.

Suite à l’incident, des unités de police se sont rendues sur place pour sécuriser la zone et relever des éléments balistiques. La présence d’enfants au domicile au moment des faits a entraîné une forte réaction de sécurité autour de la propriété et a précipité le départ de la chanteuse de la ville quelques heures plus tard, selon des photos publiées par des médias montrant Rihanna embarquant à bord d’un appareil privé.

Arrestation, charges et éléments rassemblés par les enquêteurs

Les investigations ont conduit, toujours selon les autorités, à l’arrestation d’une femme identifiée comme Ivanna Lisette Ortiz, 35 ans. Elle a été formellement inculpée de tentative de meurtre. Les procureurs reprochent à la mise en cause d’avoir fait feu à plusieurs reprises en direction de la maison depuis son véhicule, ce qui a motivé des poursuites lourdes et une détention provisoire.

Des éléments saisis et des relevés numériques ont amené les enquêteurs à s’intéresser au comportement en ligne de la suspecte. Des vidéos et des messages publiés sur internet montrent que Ivanna Lisette Ortiz évoquait régulièrement la chanteuse et suivait de près sa carrière et sa vie privée, selon les sources policières citées par la presse. Aucun lien personnel entre la mise en cause et la victime n’a été établi à ce stade, ce qui laisse peser l’hypothèse d’une obsession unilatérale.

Le magistrat en charge du dossier a fixé la caution de la prévenue à 10 225 000 dollars, un montant élevé qui a été confirmé par les services judiciaires. Ivanna Lisette Ortiz reste détenue en attente des suites de la procédure pénale, les autorités ayant considéré que la nature des faits et les circonstances présumées justifiaient cette décision.

Les enquêteurs procèdent à l’analyse des comptes et des publications en ligne attribuées à la suspecte pour retracer la chronologie de ses prises de position et évaluer d’éventuels contacts ou préparations en lien avec l’attaque.