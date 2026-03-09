Rihanna décrit Emmanuel et Brigitte Macron comme des gens très humbles

Rihanna, artiste internationale et engagée pour l’accès à l’éducation, a rappelé dans une récente interview l’accueil chaleureux qu’elle a reçu du couple présidentiel français. Ses mots à propos d’Emmanuel et Brigitte Macron — qu’elle décrit comme « des gens très humbles occupant des postes très puissants » — relancent l’attention sur des rencontres qui mêlent diplomatie, philanthropie et image publique.

Connue pour sa carrière musicale, sa marque de mode et ses actions humanitaires, Rihanna s’est progressivement impliquée dans des causes globales, en particulier l’éducation. Cette implication lui a ouvert des portes diplomatiques : elle a été reçue à plusieurs reprises par des responsables politiques et a pris la parole dans des enceintes internationales au nom du droit à l’éducation.

Le lien entre la chanteuse barbadienne et le couple présidentiel remonte officiellement à 2017. À l’époque, Rihanna, en qualité d’ambassadrice du Partenariat mondial pour l’éducation, avait interpellé Emmanuel Macron sur Twitter pour solliciter l’engagement de la France en faveur du fonds dédié à l’éducation. Ce message avait débouché sur une visite à l’Élysée et une rencontre qualifiée par la star d’« absolument incroyable », où elle avait salué l’accueil « incroyablement accueillant » et indiqué que le leadership des Macron l’avait « très inspirée et impressionnée ».

Des rencontres diplomatiques rythmées par l’engagement humanitaire

Lors de cette période d’activisme public, Rihanna a également participé à d’autres événements consacrés à ses engagements, notamment des conférences à Dakar et des rencontres organisées en marge d’opérations de bienfaisance en France. Ces participations illustrent la porosité existante entre célébrités engagées et cercles diplomatiques lorsque des causes internationales sont en jeu.

Dans l’entretien accordé au magazine américain Interview, la chanteuse est revenue sur ses impressions vis‑à‑vis d’Emmanuel et Brigitte Macron sans entrer dans le détail de leurs décisions politiques. Elle a mis l’accent sur la dimension humaine de ces rencontres, louant la grâce et la présence de la première dame : « Brigitte est une première dame si gracieuse », a‑t‑elle déclaré, en soulignant surtout l’attitude et l’accueil du couple.

Ces appréciations ont été relayées par les médias et commentées sur les réseaux sociaux. Si certains ont perçu les propos de Rihanna comme un témoignage de respect authentique, d’autres ont exprimé leur désaccord ; l’avis de la chanteuse n’a bien évidemment pas fait l’unanimité, les opposants à Emmanuel Macron ne partageant pas son appréciation.