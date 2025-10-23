RFI en Centrafrique : coupures et difficultés de diffusion

En Brève

Les auditeurs de RFI à Bangui ont constaté depuis plusieurs semaines des coupures récurrentes de diffusion FM. Ces perturbations résultent d’une succession d’incidents débutée à la mi-août, lorsque plus de 300 mètres de câbles électriques de la compagnie nationale Enerca alimentant les installations de la Colline des Panthères ont été dérobés, entraînant l’arrêt immédiat des émissions FM depuis ce site. Pour maintenir la diffusion, un générateur a été remis en service ; sa forte consommation de carburant et les opérations de ravitaillement et d’entretien ont toutefois provoqué des interruptions. De nouvelles coupures ont ensuite été causées par une panne complexe sur nos équipements, nécessitant une série de tests pour établir un diagnostic précis et planifier les réparations. Les services techniques de RFI à Bangui se déclarent pleinement mobilisés pour rétablir une diffusion stable dans les meilleurs délais. Dans l’attente, l’information reste accessible sur le site RFI.fr, sur les réseaux sociaux et via l’application Pure Radio.