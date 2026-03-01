Réunion des musées publics du Bénin: liste des membres du CA

Le gouvernement béninois a mis en place le Conseil d’administration de la Réunion des musées publics du Bénin (RMPB), organe stratégique chargé d’orienter et de superviser la politique de gestion des musées publics du pays.

Le Conseil est composé de représentants de la Présidence de la République, des ministères de tutelle et de l’Économie et des Finances, ainsi que des agences publiques intervenant dans le secteur du tourisme.

Les membres sont nommés pour un mandat de trois ans, qui prend effet à compter de leur installation officielle.

La présidence du Conseil a été confiée par le chef de l’État, Patrice Talon, au ministre en charge du Tourisme, de la Culture et des Arts.

À ce titre, Alimatou Sadhiya Assouma, assurant l’intérim de Jean-Michel Abimbola, préside le Conseil d’administration de la RMPB.

Pensée sous l’impulsion du gouvernement Talon, la RMPB vise à structurer, professionnaliser, promouvoir et harmoniser la gestion des musées publics du Bénin.

Elle regroupe quatre grands musées publics actuellement en construction: le Musée des Rois et des Amazones du Danhomè à Abomey, le Musée international de la Mémoire de l’Esclavage à Ouidah, le Musée international du Vodun à Porto-Novo et le Musée d’Art contemporain à Cotonou.

La direction générale de l’institution est assurée par Jacques Ayer, nommé directeur général de la RMPB.

Composition du CA de la RMPB

La RMPB est composée des personnalités suivantes :

– Alimatou Sadhiya Assouma, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, présidente du Conseil ;

– Comlan Alain Godonou, représentant de la Présidence de la République ;

– Coline Njonda-Lee Toumson-Venite, représentante de la Présidence de la République ;

– Ohinni Cédric Aquereburu, représentant de la Présidence de la République ;

– Gbenakpon Serge Oscar Dossou-Yovo, représentant du ministère de l’Économie et des Finances ;

– Joan Dessaint Fomi, représentante de l’Agence nationale des patrimoines touristiques ;

– Sindé Gilles Chékété, représentant de l’Agence béninoise pour le développement du tourisme.

Avec cette architecture institutionnelle, les autorités entendent poser les bases d’une gouvernance cohérente et durable des musées publics, au cœur de la stratégie culturelle et touristique nationale.