Retraites complémentaires du privé : pas de revalorisation cette année

En Brève

Les pensions complémentaires des ex-salariés du privé ne seront pas revalorisées au 1er novembre, « faute d’accord », a annoncé vendredi l’Agirc-Arrco : les représentants des salariés et des employeurs, qui se réunissent chaque année pour fixer le taux d’évolution du régime, n’ont pas réussi à s’entendre sur un taux tenant compte des prévisions d’inflation, de la conjoncture économique et des réserves financières, et la règle prévoit qu’en l’absence d’accord aucune revalorisation n’est mise en œuvre ; selon une source présente lors des débats, la promesse de Matignon de « suspendre » la réforme des retraites a par ailleurs compliqué cette année l’arbitrage entre les parties.

