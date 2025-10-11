En Brève

Retailleau et Larcher contre l'entrée de LR au gouvernement Lecornu

Le patron des Républicains, Bruno Retailleau, et le président du Sénat, Gérard Larcher, se sont déclarés samedi 11 octobre opposés à une participation du parti au prochain gouvernement de Sébastien Lecornu, lors d’une réunion des parlementaires LR, ont indiqué des participants à l’AFP. « Ma conviction, c’est qu’il ne faut pas participer », a affirmé Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur démissionnaire, au lendemain de la décision d’Emmanuel Macron de nommer Sébastien Lecornu à Matignon, ajoutant qu’il « n’ira pas dans ce gouvernement ». Gérard Larcher a mis en garde contre les conséquences d’un engagement LR, estimant que « le PS va faire du chantage à la censure et le prochain gouvernement devra renoncer à tout : le sérieux budgétaire, le régalien, la défense du travail », et a conclu : « Je ne pense pas qu’il faille participer à ce gouvernement. »

