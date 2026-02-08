Résultats et classements groupe par groupe de la Ligue des champions CAF après la 5e journée

La phase de groupes de la Ligue des Champions de la CAF s’est achevée dimanche 8 février, avec des rencontres disputées sur l’ensemble des pelouses concernées. Cette journée a offert son lot de surprises : des favoris ont été bousculés tandis que d’autres ont assuré leur place pour la suite de la compétition avant la dernière levée.

Certaines équipes quittent déjà la course après une campagne irrégulière, alors que d’autres restent en lice et devront se battre lors de la dernière journée pour définitivement sceller leur sort. Les enjeux restent importants dans plusieurs poules, promettant une conclusion animée la semaine prochaine.

Voici l’état des forces en présence après les cinq premières journées, match par match et poule par poule.

Bilan par poules

Groupe A : Pyramids a frappé fort en s’imposant 4-1 face à River United, privant ainsi ce dernier de toute chance (1 point) et s’assurant la première place avec 13 unités au terme de cinq rencontres. RS Berkane, battu 2-0 par Power Dynamos, a laissé filer une opportunité précieuse et pointe désormais à 7 points ; il lui faudra l’emporter lors de la dernière journée, face à River United, pour espérer continuer l’aventure. Power Dynamos, qui compte également 7 points, tentera d’aller chercher sa qualification en affrontant Pyramids, déjà assuré de terminer en tête du groupe.

Groupe B : Al Ahly a obtenu son billet pour le tour suivant grâce à son match nul contre la JS Kabylie et totalise 9 points. L’AS FAR, deuxième avec 8 points, n’a besoin que d’un point lors de la dernière rencontre pour rejoindre les Egyptiens en quarts. Young Africans, à 5 points, est encore en course mais doit impérativement s’imposer. La JS Kabylie, qui n’a récolté que 3 points, voit ses espoirs s’éteindre et disputera sa dernière rencontre sans enjeu sportif majeur.

Groupe C : La lutte est particulièrement serrée dans cette poule où aucune équipe n’a pris une avance décisive. Al Hilal conserve la tête malgré sa défaite 2-1 contre le Mouloudia d’Alger et totalise 8 points, juste devant le MC Alger (7). Mamelodi Sundowns, après un nul ramené de Brazzaville, occupe la troisième place avec 6 points, tandis que Lupopo Saint-Éloi ferme le groupe à 5 points. Les Congolais et les Sud-Africains devront se surpasser lors de la dernière journée : Lupopo reçoit Al Hilal alors que Mamelodi Sundowns reçoit le Mouloudia dans un choc à haute intensité.

Groupe D : Le Stade malien a assuré sa qualification en dominant l’Espérance de Tunis 1-0 et se retrouve en tête. L’Espérance et Petro de Luanda sont à égalité (6 points) et s’affronteront lors d’un match décisif qui servira de véritable finale de poule. Simba SC, avec seulement 2 points, est éliminé de la compétition.