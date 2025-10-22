Report des élections en Nouvelle-Calédonie renvoyé à une commission mixte députés-sénateurs

En Brève

L’Assemblée nationale a rejeté mercredi 22 octobre, dès l’ouverture des débats, une proposition de loi visant à reporter les élections provinciales en Nouvelle‑Calédonie. Le camp gouvernemental a déposé une motion de rejet, présentée par deux députés du groupe macroniste, pour répondre au «barrage» d’amendements porté par La France insoumise (LFI), qui y voit le premier pas vers une réforme institutionnelle de l’archipel. La motion a été adoptée par 257 voix contre 105, rassemblant les députés gouvernementaux et l’alliance entre le Rassemblement national (RN) et l’Union des droites pour la République (UDR). La proposition de loi, déjà adoptée au Sénat, sera examinée par une commission mixte paritaire réunissant députés et sénateurs avant un dernier vote dans chaque chambre.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ