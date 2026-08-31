Rentrée scolaire en RDC : à Kinshasa, la quête de petits prix pour les fournitures scolaires

Alors que la RDC amorce ce 1er septembre l'année scolaire 2026-2027 pour quelque 29 millions d'élèves, les familles de Kinshasa comparent les prix et négocient pied à pied cahiers, cartables et uniformes dans les marchés de la capitale.

Les cours reprennent ce mardi 1er septembre pour l’année scolaire 2026-2027 en République démocratique du Congo, comme le prévoit le calendrier officiel confirmé par le ministère de l’Éducation nationale. Quelque 29 millions d’élèves sont attendus sur les bancs de l’école dans l’ensemble du pays. À la veille de la rentrée, les parents se sont pressés dans les marchés de Kinshasa pour acheter cahiers, stylos et uniformes, avec des budgets serrés qui obligent de nombreuses familles à négocier chaque achat.

Au marché Zando, dans la capitale congolaise, les vendeuses interpellent les clients pour écouler leurs stocks de cahiers. « Maman, j’ai des cahiers ici, ils ont 66 pages et c’est 6 000 francs congolais le paquet », lance l’une d’elles, selon des témoignages recueillis par RFI sur place. Un peu plus loin, la boutique d’Ornella déborde elle aussi de fournitures scolaires, cartables suspendus au plafond, caisses remplies de stylos et de gommes. « Ce que je vends le plus, ce sont des cahiers, détaille la commerçante. Nous, on vend au prix du magasin, c’est-à-dire à 7 000 francs congolais [environ 2,65 euros, ndlr]. Mais il y a toujours des gens qui disent que le prix est un peu trop cher. »

Ce tarif reste hors de portée de certaines familles. Alphonsine, mère de quatre enfants venue préparer leur rentrée, doit composer avec un budget total de 150 000 francs congolais, environ 57 euros, pour les sacs, les cahiers et les dépenses alimentaires du foyer. « Je n’ai vraiment pas beaucoup d’argent », confie-t-elle. Pour éviter une dépense trop lourde d’un coup, elle achète les fournitures progressivement, au fil des jours qui précèdent la reprise des cours.

Non loin de là, un vendeur d’uniformes scolaires détaille son offre : chemises en toile blanche, pantalons et jupes en gabardine. Nevil, fonctionnaire et père de deux enfants, a lui aussi dû négocier. « C’était affiché à 7 000, mais il m’a vendu ça 6 000 francs, parce que c’est un parent comme moi », raconte-t-il, illustrant les marges de négociation que beaucoup de parents cherchent à obtenir sur les marchés de la capitale.

En moyenne, 45 dollars par enfant

Les parents interrogés dans les marchés de Kinshasa évaluent à environ 45 dollars la dépense moyenne par enfant pour cette rentrée scolaire 2026-2027, cahiers, sac et uniforme compris — une charge que beaucoup de familles disent devoir répartir sur plusieurs semaines pour ne pas grever leur budget.