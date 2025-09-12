PAR PAYS
Rentrée scolaire 2025-2026: le message de Romuald Wadagni aux élèves

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Romuald Wadagni, ministre de l'économie et des finances du Bénin
Romuald Wadagni, ministre de l'économie et des finances du Bénin
. .

À l’occasion de la rentrée scolaire et universitaire 2025-2026, le ministre d’État de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni, a adressé un message fort aux apprenants béninois. Dans une lettre rendue publique, il invite les élèves à cultiver la persévérance et à aborder cette nouvelle année avec discipline, confiance et détermination.

Pour Romuald Wadagni, chaque rentrée est un « nouveau départ », marqué par des opportunités et des défis. Entre nouveaux enseignants, nouvelles matières et objectifs à atteindre, il encourage les élèves à transformer les incertitudes en tremplin pour progresser. « Rien n’est impossible pour qui sait persévérer », souligne-t-il, insistant sur l’importance de la constance dans l’effort.

Des conseils pratiques

Au-delà de l’appel à l’endurance, le ministre d’État prodigue quelques recommandations concrètes. Il exhorte les apprenants à se fixer des objectifs clairs dès les premières semaines, à réduire le temps passé devant les écrans et à utiliser les outils numériques de manière responsable.

Il les invite également à cultiver la discipline personnelle, à rester curieux, à respecter leurs enseignants et à travailler en synergie avec leurs camarades.

Le message de Romuald Wadagni dépasse le cadre scolaire. Il rappelle que l’éducation ne prépare pas uniquement aux examens, mais forge aussi les citoyens de demain. « Vous êtes la relève, celle qui doit bâtir un Bénin plus juste, plus prospère et plus solidaire », écrit-il, insistant sur la responsabilité des jeunes générations dans la construction du pays.

Pour finir, le ministre d’État invite les élèves à ne pas craindre les difficultés, mais à les considérer comme des occasions de se renforcer. Il exprime sa foi dans la capacité de chaque apprenant à réussir son année scolaire et à contribuer au progrès collectif.

