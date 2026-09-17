Bonnie Greer, dramaturge et figure de la télévision britannique, meurt à 77 ans

L’écrivaine et dramaturge américano-britannique Bonnie Greer est morte le 15 septembre 2026 à 77 ans, après une brève maladie. Son époux, David Hutchins, a confirmé son décès.

L’écrivaine, dramaturge et commentatrice américano-britannique Bonnie Greer est morte mardi 15 septembre 2026 à l’âge de 77 ans, après une brève maladie. Son époux, David Hutchins, a confirmé son décès et salué une voix majeure de la vie culturelle britannique.

Dans une déclaration transmise aux médias, David Hutchins a évoqué la chaleur, l’humour et la générosité de son épouse. Il a demandé que l’intimité de la famille soit respectée. Le décès a été annoncé mercredi par plusieurs médias britanniques, dont The Guardian et ITV News.

Née à Chicago le 16 novembre 1948, Bonnie Greer a étudié le théâtre à New York avant de s’installer au Royaume-Uni en 1986. Elle a obtenu la nationalité britannique en 1997 et s’est imposée comme une observatrice régulière de la société et de la culture à la télévision.

Sa carrière de dramaturge a notamment été marquée par Munda Negra, lauréate du Verity Bargate Award, ainsi que par Marilyn and Ella. Elle a aussi publié les romans Hanging By Her Teeth et Entropy, puis plusieurs essais consacrés à Barack Obama et au poète Langston Hughes.

Très présente dans les médias, elle a participé à des émissions comme Newsnight Review et Question Time. Elle a également siégé au conseil d’administration du British Museum, dont elle a été vice-présidente, ainsi qu’au Royal Opera House et à la London Film School.

Bonnie Greer avait été faite officier de l’ordre de l’Empire britannique en 2010 pour ses services aux arts. La Royal Society of Literature l’avait élue membre en 2022. Son décès a aussi été confirmé par Reuters et le magazine professionnel The Stage.