Rema entre dans l’histoire du Billboard avec Rave & Roses

Avec 170 semaines au classement Billboard World Albums, Rave & Roses de Rema devient l’album africain le plus endurant de l’histoire du chart américain, confirmant l’ascension mondiale de l’Afrobeats.

L’ascension continue pour Rema. Son premier album, Rave & Roses, vient d’établir un nouveau record de longévité pour un projet africain au sein du Billboard World Albums Chart, en atteignant la barre des 170 semaines de présence dans le classement. Un cap symbolique qui permet à l’artiste nigérian de dépasser l’ancien record détenu par Wizkid avec Made in Lagos, resté 164 semaines dans ce même classement.

Derrière ces deux locomotives de l’Afrobeats, d’autres figures majeures du continent figurent également parmi les albums africains les plus endurants : Born in the Wild de Tems (79 semaines), Love, Damini de Burna Boy (63 semaines) et The Best of the Black President du légendaire Fela Kuti (45 semaines).

Double actualité pour Rema

La semaine est d’autant plus marquante pour Rema qu’il signe une nouvelle performance au Billboard Hot 100. Son titre « Secondhand », en collaboration avec Don Toliver, fait son entrée directement à la 29e place, offrant à l’artiste nigérian une deuxième apparition dans le prestigieux classement américain.

Sa compatriote Tems brille également : son nouveau single « What You Need » débute cette semaine dans le Hot 100, portant à sept son total d’entrées — un record africain qu’elle partage avec Burna Boy et le groupe sud-africain Seether. Une confirmation supplémentaire de l’influence grandissante des artistes africains sur la scène musicale mondiale.



