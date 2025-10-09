Réforme des retraites en France : le Medef peu enclin à une suspension

En Brève

Le président du Medef, Patrick Martin, a exprimé, jeudi 9 octobre, sa ferme opposition à la suspension de la réforme des retraites demandée par le PS, jugeant cette option susceptible de peser sur le niveau d’activité économique et le pouvoir d’achat, rapporte l’AFP. Sur France Inter, le dirigeant du Mouvement des entreprises de France s’est dit «très réticent à ce que cette réforme soit suspendue, a fortiori abrogée», estimant qu’une suspension alourdirait les conditions d’emprunt, freinerait l’activité et finirait par affecter le pouvoir d’achat.

