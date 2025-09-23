PAR PAYS
Référendum constitutionnel en Guinée: le « Oui » remporte une victoire écrasante à 90,6 % selon les résultats partiels

Référendum constitutionnel en Guinée: le « Oui » remporte une victoire écrasante à 90,6 % selon les résultats partiels

Politique
Par Edouard Djogbénou
Le référendum constitutionnel tenu le 21 septembre en Guinée se conclut par une victoire claire du “Oui” selon les résultats partiels publiés lundi par la Direction générale des élections.

Le nouveau texte constitutionnel, porté par les autorités de transition, bénéficie de 90,6 % des suffrages exprimés dans les bureaux dépouillés, tandis que le “Non” rassemble environ 9,4 % des voix.

Un taux de participation exceptionnel

La participation est largement au-dessus des attentes. Sur plus de 80 % des bureaux de vote dépouillés et validés (19 454 sur 23 662), le taux de participation atteint 91,4 %, soit près de 4 825 292 électeurs sur environ 6,77 millions d’inscrits.

Le “Oui” l’emporte massivement dans la plupart des régions intérieures comme N’Zérékoré, Faranah, Kankan qui affichent des scores très élevés, dépassant souvent 95 % d’approbation.

En revanche, à Conakry, la capitale, le “Non” réunit une proportion notable soit environ 25,6 %: ce qui montre une plus grande réserve face au projet constitutionnel dans cette zone.

Enjeux de la réforme

Le texte soumis au vote prévoit notamment la modification de la durée du mandat présidentiel, allongé de 5 à 7 ans avec possibilité de renouvellement une seule fois, la création d 8’un Sénat, dont une partie des membres pourrait être nommée par le président: ce qui suscite des débats sur l’équilibre des pouvoirs.

Cette réforme intervient dans le cadre de la transition politique engagée après le renversement d’Alpha Condé en 2021. Les autorités ont promis des élections présidentielle et législatives avant la fin de l’année pour restaurer l’ordre constitutionnel.

