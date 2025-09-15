Recrutement dans l’enseignement primaire: le MEMP ouvre un registre d’inscription pour les titulaires du CAP, CEAP et BAC

Le ministère des Enseignements maternel et primaire (MEMP) annonce l’ouverture d’un registre d’inscription destiné aux titulaires du CAP, du CEAP (option enseignement primaire) et du baccalauréat souhaitant enseigner dans le primaire.

L’opération se déroulera dans toutes les Directions départementales des enseignements maternel et primaire (DDEMP) du mardi 16 au jeudi 25 septembre 2025, de 8h30 à 17h00.

Selon le communiqué du ministère, les candidats doivent être de nationalité béninoise et être âgés d’au moins 18 ans au 31 décembre 2025. Le dossier à fournir comprend : une copie de l’acte de naissance sécurisé, une copie légalisée du diplôme ou de l’attestation ainsi qu’un formulaire à remplir sur place.

Des épreuves adaptées au profil des candidats

Les postulants composeront des épreuves écrites en fonction du diplôme présenté. Les titulaires du CAP/CEAP subiront des tests en pédagogie générale et en mathématiques, tandis que ceux du baccalauréat seront évalués en culture générale et en mathématiques.

En outre, chaque candidat devra indiquer trois communes de préférence pour son futur déploiement. L’affectation finale tiendra compte du mérite, du diplôme et de la disponibilité des postes.

Cette mesure s’inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer le dispositif en ressources humaines dans le sous-secteur de l’enseignement primaire pour le compte de la rentrée scolaire 2025–2026.