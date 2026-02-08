Real Sociedad domine Elche en 23e journée de LaLiga

La Real Sociedad a encore démontré qu’elle est en bonne forme en dominant Elche 3-1, samedi lors de la 23e journée de Liga. Les Basques ont imposé leur rythme dès les premières minutes et construit un avantage solide au terme d’une première période maîtrisée, avant de conserver leur avantage jusqu’au coup de sifflet final.

La rencontre a basculé peu après la demi-heure quand Luka Sučić a trouvé le chemin des filets à la 24e minute sur une frappe nette, servi par Gonçalo Guedes. La pression locale est restée constante et Mikel Oyarzabal a aggravé le score à la 37e minute, profitant d’un placement irréprochable dans la surface pour inscrire le deuxième but.

Elche n’a pas abandonné et a réduit l’écart juste avant la pause : André Silva a transformé une occasion à la 42e minute, relançant provisoirement le match et offrant un sursis aux visiteurs.

Gestion, points et perspectives

Au retour des vestiaires, l’équipe entraînée par Pellegrino Matarazzo a repris le contrôle du jeu, limitant les initiatives adverses et gardant les espaces bien fermés. La Real Sociedade a définitivement scellé le résultat dans les toutes dernières minutes grâce à un but d’Orri Óskarsson à la 89e, qui a mis fin aux espoirs d’un come-back d’Elche.

Avec ce succès 3-1, la formation basque grimpe au 8e rang du classement et totalise désormais 31 points, se rapprochant des places qualificatives pour les compétitions européennes. De son côté, Elche reste 13e avec 24 unités et devra trouver rapidement des solutions pour s’éloigner de la zone à risque et renforcer sa sérénité en championnat.