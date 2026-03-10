Real Madrid: Rodrygo donne de ses nouvelles après sa grave blessure

Victime d’une grave blessure au genou face à Getafe CF, l’attaquant du Real Madrid Rodrygo sera éloigné des terrains pendant près de dix mois et manquera notamment la Coupe du monde de la FIFA 2026 avec le Brésil. Sur les réseaux sociaux, la star auriverde a donné de ses nouvelles.

Le coup est dur pour le Real Madrid et pour la sélection brésilienne. Victime d’une grave blessure lors de la rencontre face à Getafe CF la semaine dernière, Rodrygo sera éloigné des terrains pendant de longs mois. Entré en cours de jeu lors de cette rencontre de championnat, l’attaquant madrilène s’est rapidement plaint du genou. Les premières inquiétudes ont été confirmées peu après la rencontre : le joueur de 25 ans souffre d’une rupture des ligaments croisés accompagnée d’une lésion du ménisque.

Le club merengue a officialisé une indisponibilité estimée à environ dix mois, un coup d’arrêt brutal dans la carrière du Brésilien. Cette blessure signifie également que Rodrygo devra renoncer à la Coupe du monde de la FIFA 2026 avec le Brésil. Sauf retournement de situation, l’attaquant ne devrait pas retrouver les terrains avant 2027.

Opéré avec succès, le joueur a toutefois tenu à donner de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. Dans un message publié sur Instagram, il a affiché sa détermination à revenir plus fort. « Dieu merci, l’opération s’est bien passée. Une nouvelle histoire commence aujourd’hui. Un nouveau Rodrygo est né… Je suis prêt à traverser tout ce processus et à vivre les bénédictions de Dieu dans ma vie. Très reconnaissant pour chaque message d’amour », a écrit l’attaquant du Real Madrid. Commence désormais pour lui une longue phase de rééducation, avec l’espoir de retrouver son meilleur niveau une fois ce difficile chapitre refermé