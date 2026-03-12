Real Madrid: plusieurs joueurs dont Brahim Diaz sur le départ

À l’approche du mercato estival, le Real Madrid réfléchirait à une réorganisation de son effectif afin de générer plusieurs centaines de millions d’euros. Parmi les joueurs concernés par un possible départ figure notamment Brahim Díaz

Alors que la saison entre dans sa dernière ligne droite, le Real Madrid commencerait déjà à préparer l’avenir. La direction madrilène envisagerait une importante restructuration de son effectif lors du prochain marché des transferts. D’après des informations relayées par BolaVIP, les dirigeants merengue étudieraient plusieurs ventes afin de générer près de 300 millions d’euros. Une enveloppe qui servirait à financer de nouvelles recrues et à renforcer l’équipe en vue de la prochaine saison.

Plusieurs noms circulent déjà dans les coulisses du club madrilène. Parmi eux, les milieux et attaquants Eduardo Camavinga et Rodrygo, mais aussi le jeune talent argentin Franco Mastantuono. L’international marocain Brahim Díaz figurerait également parmi les joueurs susceptibles d’être cédés si une offre jugée satisfaisante arrivait sur la table.

La possible présence de l’ancien joueur de AC Milan dans cette liste peut surprendre. Au fil de la saison, le Lion de l’Atlas a souvent su tirer son épingle du jeu grâce à sa créativité et sa capacité à évoluer à plusieurs postes offensifs. Mais la concurrence demeure particulièrement intense dans l’attaque madrilène, où plusieurs stars se disputent les mêmes positions. Dans ce contexte, la direction pourrait être tentée d’écouter certaines propositions afin de dégager des ressources financières tout en libérant de l’espace pour de futures arrivées.

Pour l’heure, l’avenir de Brahim Díaz reste flou. Concentré sur la fin de saison avec le Real Madrid, l’international marocain attendra probablement l’ouverture du mercato pour connaître plus précisément sa situation.