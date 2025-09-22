PAR PAYS
RDC : Vital Kamerhe face à un vote décisif à l’Assemblée nationale

Politique
Par Kevin Aka
Mis à jour:
Moins de 1 min.
Vital Kamerhe
Vital Kamerhe, président de la chambre basse en RDC
. .

Ce lundi 22 septembre, Vital Kamerhe, président de la chambre basse et allié historique du chef de l’État Félix Tshisekedi, risque la destitution. Lui et quatre membres de son bureau sont visés par des pétitions dénonçant une « gestion opaque » et des entraves au contrôle parlementaire.

Après des auditions les 19 et 20 septembre, la commission parlementaire, dirigée par le député Peter Kazadi, a jugé les pétitions recevables, malgré les protestations du camp Kamerhe, qui dénonce des irrégularités et des signatures falsifiées.

Dimanche, cinq députés ont confirmé l’authenticité de leurs signatures contestées, tandis que la commission poursuivait ses délibérations à huis clos.

Le rapport final doit être rendu public ce lundi à midi, avant un vote à bulletin secret prévu à 16 h 00. Les députés décideront alors du sort de Kamerhe et de son bureau, dans ce scrutin test qui pourrait marquer un tournant politique à Kinshasa.

