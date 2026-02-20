RDC : véhicules transportant du matériel humanitaire attaqués dans le territoire de Rutshuru (Est)

Le 18 février 2026, un camion de l’organisation Médecins Sans Frontières transportant du matériel médical a été attaqué à Mayi ya Moto, dans le territoire de Rutshuru, à l’est de la République démocratique du Congo. Le véhicule se rendait dans la zone de santé de Kibirizi au moment des faits.

Des témoins locaux rapportent qu’il s’agirait d’une embuscade. D’après ces mêmes témoignages, un autre véhicule appartenant à une ONG ainsi que plusieurs personnes privées qui empruntaient cette route auraient eux aussi été pris pour cible.

Mayi ya Moto se trouve dans une zone actuellement sous le contrôle de l’AFC/M23, formation armée active dans la région. La présence de groupes armés dans cette partie du pays rend particulièrement périlleux le passage des convois humanitaires.

Les équipes humanitaires, qui assurent l’acheminement de soins et de médicaments vers des populations vulnérables, se heurtent ainsi à de nouveaux obstacles susceptibles de compliquer l’accès aux services de santé.

Répercussions sur l’acheminement de l’aide

Cette agression risque de retarder ou d’interrompre la livraison de fournitures destinées à la zone de santé de Kibirizi, avec pour conséquence un approvisionnement incertain en médicaments et en matériel médical.

Un tel incident peut également contraindre les organisations à modifier leurs itinéraires, réduire la fréquence des livraisons ou suspendre certaines activités, au détriment des populations locales dépendantes de ces approvisionnements.

À ce stade, aucun bilan officiel détaillé n’a été rendu public et les circonstances exactes de l’embuscade restent à confirmer par les autorités et les acteurs présents sur le terrain.