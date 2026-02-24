RDC : le porte-parole militaire du M23, Willy Ngoma, tué dans une frappe de drone

Un responsable de l’AFC/M23 a confirmé à RFI, dans la matinée du mardi 24 février, la mort de Willy Ngoma, qui assurait les fonctions de porte-parole militaire du mouvement.

Selon cette source, l’événement s’est déroulé aux premières heures de la journée aux abords de la cité de Rubaya, située dans le territoire de Masisi, en province du Nord‑Kivu.

Willy Ngoma occupait le rôle de porte‑parole au sein de l’AFC/M23, la rébellion que l’on dit soutenue par Kigali, précise l’interlocuteur ayant contacté RFI.

Peu d’éléments ont été fournis dans l’immédiat : ni circonstances détaillées ni information sur d’éventuels auteurs n’ont été communiquées par la source interrogée.

Contexte et enjeux

Le Nord‑Kivu reste une région marquée par des tensions récurrentes et la présence de groupes armés, ce qui rend souvent difficile la confirmation rapide et indépendante des faits rapportés sur le terrain.

La disparition d’une figure chargée de la communication pour un mouvement armé peut affecter tant la diffusion d’informations que la gestion des messages internes et externes du groupe.

Au moment de la publication de ce texte, d’autres voix indépendantes n’avaient pas encore apporté de confirmation, et la situation demeure sujette à évolution au fil des prochaines heures.