RDC : La commissaire de l’UE à l’aide humanitaire conclut à Goma sa tournée dans la région des Grands Lacs

La commissaire européenne Hadja Lahbib s’est rendue à Goma, chef-lieu du Nord‑Kivu, le vendredi 20 février 2026 dans le cadre d’une mission régionale consacrée à la crise humanitaire dans les Grands Lacs. En charge de la préparation, de la gestion des crises et de l’égalité au sein de la Commission européenne, Mme Lahbib a entamé ce déplacement après des étapes à Kinshasa, Kigali et Bujumbura.

Sur place, la responsable européenne a été reçue par une délégation de l’Alliance Fleuve Congo (AFC) et du mouvement M23, qui exercent actuellement le contrôle de la ville. À l’issue des entretiens, la commissaire a affirmé avoir obtenu « des engagements concrets » de la part des différentes parties rencontrées et a exprimé l’espoir que ces promesses seront effectivement appliquées.

Les responsables de l’AFC/M23, dirigés dans cette instance par Corneille Nangaa, ont annoncé plusieurs mesures qualifiées de gestes d’apaisement à la suite de la rencontre, notamment la libération de personnes détenues — parmi lesquelles des mineurs, des femmes et des militaires congolais — conformément aux déclarations faites devant la presse locale.

La visite intervient aussi sur fond d’alerte humanitaire : la commissaire a dénoncé la gravité de la situation dans l’est de la RDC et réclamé le respect du droit international humanitaire, alors que l’Union européenne a annoncé un renforcement de son soutien financier aux victimes de ce conflit.

Engagements, accès humanitaire et enjeux sécuritaires

Lors des échanges, l’un des points centraux portait sur la facilitation du travail des organisations humanitaires et sur l’ouverture des voies logistiques, y compris la question de l’aéroport de Goma, fermé depuis la prise de la ville, et considéré comme stratégique pour l’acheminement de l’aide. Les représentants de l’AFC/M23 ont assuré qu’ils n’entravent pas l’accès aux populations situées sous leur contrôle, tandis que des voix externes dénoncent des entraves et des violations persistantes.

La nature et la portée des « engagements concrets » obtenus n’ont pas toutes été détaillées publiquement, mais les annonces de libérations et la volonté affichée de privilégier une solution politique ont été présentées par la rébellion comme des signes de bonne foi visant à réduire les tensions sur le terrain. Les autorités dissidentes ont toutefois prévenu qu’elles demeureront vigilantes face à toute pression imposant une solution autre que politique.

Le contexte rappelle la prise de Goma par l’AFC/M23 en janvier 2025 et la mise en place, depuis, d’administrations parallèles dans plusieurs territoires de l’est du pays, des évolutions qui compliquent le retour d’un ordre public stable et la coordination de l’aide humanitaire. Ces transformations sur le terrain expliquent en partie l’urgence de la tournée menée par la commissaire européenne.