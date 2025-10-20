RDC : décès du peintre Chéri Chérin à 70 ans

En Brève

Le peintre Chéri Chérin, nom d’artiste de Joseph Kinkonda, est décédé dimanche 19 octobre à l’âge de 70 ans, a annoncé la Mutuelle congolaise des artistes plasticiens qui a salué sa mémoire. Né en 1955 à Kinshasa, Chéri Chérin s’est imposé comme une figure majeure de la peinture populaire kinoise, exposée dans de nombreuses galeries africaines et européennes, et a contribué à l’émergence de cette école locale. Révolutionnaire dans sa démarche, il s’est opposé à l’académisme des Beaux‑Arts de Kinshasa et a été parmi les pionniers des sapeurs congolais. Son œuvre, fréquemment centrée sur la vie quotidienne à Kinshasa, a aussi pris la forme d’une critique sociale, dénonçant la corruption politique et les inégalités entre hommes et femmes. Il fut notamment l’une des têtes d’affiche de l’exposition « Beauté Congo — Congo Kitoko » à la Fondation Cartier à Paris, présentée fin 2015 et début 2016.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ