RDC : après l’accord de paix, l’armée appelle les FDLR à déposer les armes

En Brève

L’armée congolaise a appelé les rebelles des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) — qualifiées par Kigali de « menace existentielle » — à déposer les armes, une disposition clé de l’accord de paix signé en juin entre les deux voisins sous la médiation des États-Unis. Dans un communiqué publié vendredi 10 octobre, le porte-parole de l’armée, Sylvain Ekenge, demande aux FDLR, formées par d’anciens responsables du génocide rwandais, de se rendre « en vue de leur rapatriement dans leur pays d’origine ».

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ