Rapport d’activités du CES: Patrice Talon appelle l’institution à confirmer sa nouvelle dynamique

Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a reçu mercredi 4 mars 2026 au Palais de la Marina le rapport d’activités de la mandature transitoire du Conseil économique et social.

La cérémonie officielle s’est déroulée en présence de plusieurs présidents d’institutions et de membres du gouvernement. Cette reddition de comptes intervient un an après la réforme engagée pour redynamiser l’institution consultative. À cette occasion, le président du CES, Conrad Gbaguidi, a présenté au chef de l’État un rapport retraçant douze mois d’activités et les orientations prises pour repositionner le Conseil dans le débat économique et social national.

Dans son intervention, Conrad Gbaguidi a salué la réforme institutionnelle engagée par le chef de l’État, estimant qu’elle a permis de relancer les activités du Conseil et de renforcer sa visibilité. Selon lui, l’institution a entrepris de se rapprocher davantage des populations à travers un ancrage territorial plus marqué, tout en affirmant la présence du Bénin dans les réseaux internationaux des institutions consultatives.

Le rapport soumis au chef de l’État met en lumière plusieurs sujets d’autosaisine abordés au cours de cette période. Les travaux ont notamment porté sur la résilience sécuritaire avec des propositions de mesures socio-économiques en faveur de la jeunesse pour prévenir l’extrémisme violent. Le Conseil s’est également penché sur la gestion des tensions agro-pastorales, recommandant l’opérationnalisation de cadres de concertation multiacteurs afin de favoriser la médiation et l’apaisement.

Les questions liées au coût de la vie figurent aussi parmi les préoccupations analysées. Le CES suggère la mise en place d’un « panier citoyen » fondé sur la promotion de la production nationale, la consommation responsable et la valorisation des circuits courts. Sur le plan sanitaire, l’institution appelle à un renforcement du dispositif juridique pour lutter contre la circulation d’alcools frelatés.

Patrice Talon satisfait mais fait des suggestions

Réagissant à la présentation du rapport, Patrice Talon a exprimé sa satisfaction quant aux premiers résultats enregistrés depuis la réforme du Conseil économique et social. Le chef de l’État estime que ces travaux confirment la place que peut occuper l’institution dans l’architecture démocratique et sociale du pays.

Le président de la République a toutefois invité les conseillers à poursuivre leurs efforts avec davantage de rigueur méthodologique et à étendre leurs analyses à d’autres domaines encore peu explorés.

Selon lui, la crédibilité de l’institution dépendra de sa capacité à produire des analyses prospectives et des recommandations utiles à la prise de décision publique.

La remise de ce rapport marque une étape importante dans la relance du Conseil économique et social. Elle ouvre également la voie à de nouvelles discussions entre l’institution et l’exécutif. Un séminaire bilatéral est d’ailleurs annoncé afin d’examiner plus en profondeur les recommandations formulées et d’identifier de nouvelles pistes de réflexion sur les enjeux économiques et sociaux du pays.