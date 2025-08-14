Rapatriement volontaire: le Bénin prépare une mission pour ses ressortissants menacés au Gabon

Le ministère béninois des Affaires étrangères a dénoncé, ce jeudi 14 août 2025, des actes d’intimidation visant ses ressortissants au Gabon après l’attribution de places de marché à Lambaréné. En coordination avec les autorités gabonaises, une mission d’identification et de recensement des Béninois candidats au retour volontaire sera lancée dans les prochains jours.

Face aux tensions touchant la communauté béninoise au Gabon, le ministère béninois des Affaires étrangères a publié un communiqué officiel condamnant les menaces et actes d’intimidation dont sont victimes ses ressortissants.

Ces incidents font suite à l’attribution de places de marché dans la province gabonaise de Lambaréné, dans un contexte de nouvelles restrictions sur certaines activités économiques des étrangers.

Le gouvernement béninois a réaffirmé sa détermination à assurer, en toutes circonstances, la sécurité et le respect des droits de ses citoyens vivant à l’étranger.

Vers un rapatriement volontaire

« Nous invitons la communauté béninoise au Gabon à la sérénité et à la retenue », précise le communiqué. le ministre met un accent particulier sur l’importance de respecter les lois et règlements des pays d’accueil.

En concertation avec les autorités gabonaises, Cotonou prévoit de déployer, dans les prochains jours, une mission d’identification et de recensement des Béninois volontaires pour un retour au pays. Cette opération devrait permettre de garantir un suivi sécurisé des ressortissants concernés.

- Publicité-

Tout en prenant acte de la souveraineté de chaque État, le Bénin réaffirme son attachement à l’idéal panafricaniste et à la solidarité africaine. Pour le ministère, chaque Africain doit pouvoir se sentir chez lui partout sur le continent, condition essentielle à une intégration réussie et à un développement harmonieux.