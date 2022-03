Quatre Russes inculpés aux États-Unis pour des cyberattaques dans le secteur de l’énergie

Les autorités américaines ont inculpé quatre Russes de cybercriminalité, a fait savoir jeudi le ministère américain de la Justice, précisant qu’ils étaient liés au gouvernement de leur pays.

Selon le ministère, les inculpés seraient impliqués dans les cyberattaques lancées entre 2012 et 2018 contre le secteur énergétique mondial.

Un premier acte d’inculpation vise Ievgueni Gladkikh qui aurait été engagé par une société liée au ministère russe de la Défense. Il aurait introduit des logiciels malveillants dans des entreprises énergétiques et aurait notamment réussi à attaquer avec le logiciel Triton l’entreprise Schneider Electric, avant de s’en prendre à des entreprises américaines. S’il est reconnu coupable il risque une peine allant jusqu’à 45 ans de prison.

Un deuxième acte d’accusation est dirigé contre Pavel Akoulov, Mikhaïl Gavrilov et Marat Tioukov, soupçonnés d’être des agents du Service de sécurité russe (FSB) et d’avoir mené une vague d’attaques contre le secteur de l’énergie entre 2012 et 2017. Marat Tioukov pourrait être condamné à 25 ans de prison, tandis que Pavel Akoulov et Mikhaïl Gavrilov risquent une peine d’emprisonnement de 50 ans.

Aucun de ces inculpés n’a été arrêté, mais le département d’État a offert une récompense jusqu’à dix millions de dollars pour toute information permettant de les localiser.