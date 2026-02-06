PSG et OM à l’affiche de la 21e journée de Ligue 1

La 21e journée de Ligue 1 reprend ses droits après la mini-trêve liée à la Coupe de France et aux huitièmes de finale. Le coup d’envoi est donné ce soir à 20h45 avec une affiche opposant le FC Metz, dernier du classement, au LOSC, qui pointe à la cinquième place.

Le rendez-vous le plus attendu du week-end reste le duel entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, programmé dimanche soir à 20h45 au Parc des Princes. Déjà croisés à deux reprises cette saison, les Provençaux s’étaient imposés 1-0 au Vélodrome lors du premier affrontement, tandis que le PSG avait pris le dessus aux tirs au but lors du Trophée des Champions en début d’année.

Entre les deux cadors, le RC Lens occupe pour l’instant la deuxième position et guette la moindre faiblesse du leader parisien pour tenter de récupérer la tête du championnat.

Programme de la 21e journée

Vendredi 6 février 2026 — 20h45 : FC Metz – LOSC (diffusion Ligue 1+)

Samedi 7 février :

17h00 : RC Lens – Stade Rennais FC (beIN SPORTS 1)

19h00 : Stade Brestois 29 – FC Lorient (Ligue 1+)

21h05 : FC Nantes – Olympique Lyonnais (Ligue 1+)

Dimanche 8 février :

15h00 : OGC Nice – AS Monaco (Ligue 1+)

17h15 : Multiplex sur Ligue 1+ comprenant notamment Le Havre AC – RC Strasbourg Alsace, AJ Auxerre – Paris FC et Angers SCO – Toulouse FC

20h45 : Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille (Ligue 1+)