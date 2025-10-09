Procureure générale de New York, opposante de Trump, inculpée

En Brève

Letitia James, procureure générale de l’État de New York, membre du Parti démocrate et opposante de Donald Trump, a été inculpée par un grand jury fédéral en Virginie, ont rapporté jeudi 9 octobre plusieurs médias américains. Connue pour avoir dirigé la procédure ayant abouti à une condamnation du président américain, Letitia James est accusée par Bill Pulte, responsable de l’Agence de financement du logement et proche de Donald Trump, de falsification de documents relatifs à des demandes de prêts immobiliers.

