En Brève

Procureure générale de New York, opposante de Trump, inculpée

1 min de lecture
Google News Commenter
BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
21 vues

Letitia James, procureure générale de l’État de New York, membre du Parti démocrate et opposante de Donald Trump, a été inculpée par un grand jury fédéral en Virginie, ont rapporté jeudi 9 octobre plusieurs médias américains. Connue pour avoir dirigé la procédure ayant abouti à une condamnation du président américain, Letitia James est accusée par Bill Pulte, responsable de l’Agence de financement du logement et proche de Donald Trump, de falsification de documents relatifs à des demandes de prêts immobiliers.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ
Publicité
Publicité
À NE PAS MANQUER