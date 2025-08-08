PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Politique image/svg+xml Processus électoral: l’opposition dénonce des retards et appelle à plus de rigueur

Processus électoral: l’opposition dénonce des retards et appelle à plus de rigueur

Politique
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Cadre de concertation de l'opposition
Cadre de concertation de l'opposition
- Publicité-

Le Cadre de concertation de l’opposition au Bénin a exprimé, ce jeudi, ses préoccupations face aux retards enregistrés dans la mise en œuvre du chronogramme électoral de la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA). Les responsables pointent notamment le report, sans nouvelle date, de la distribution des fiches de parrainage initialement prévue pour le 25 juillet 2025.

« Nous avons pris acte de la lettre de la CENA adressée aux partis politiques, annonçant le report de la distribution des fiches de parrainage. Ce retard place les formations politiques dans une situation d’incertitude. Il est impératif que ces formulaires soient remis avant le 25 août 2025, date limite prévue par le chronogramme », a déclaré Expérience Tèbè, premier vice-coordonnateur du Cadre.

L’opposition demande également l’ouverture immédiate de la plateforme d’obtention du quitus fiscal, document obligatoire pour la constitution des dossiers de candidature. Selon ses responsables, les lenteurs observées dans la délivrance de ce document constituent un frein à la sérénité du processus électoral.

Tout en dénonçant ces insuffisances, le Cadre de concertation salue certaines avancées, notamment l’ouverture par l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) de canaux numériques pour permettre aux électeurs de modifier leur centre de vote. Cette mesure, qui sera déployée dans les 546 arrondissements du pays, répond à une revendication ancienne de l’opposition.

En conclusion, les responsables appellent la CENA, l’ANIP, la Direction Générale des Impôts et l’ensemble des institutions impliquées à garantir un processus « crédible, équitable et inclusif, à la hauteur des attentes démocratiques du peuple béninois ».

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Celtiis Bénin sort le grand jeu: 280 millions de FCFA pour booster le football local

Bénin

Bénin: un policier devant la CRIET pour soupçons d’abus de fonction dans une affaire d’agression sexuelle

Bénin

Bénin: les attestations de réussite au Bac 2025 distribuées du 9 au 14 septembre

Bénin

Bénin: 300000 décès recencés dans le fichier électoral par les experts selon l’opposition

Bénin

Adjohoun: une mère et sa fille périssent dans un incendie criminel présumé

Bénin

Affaire Akponan – Adambi: pas de «siphonneurs du budget national» au ministère de l’énergie entre 2016 et 2025, conclut le HCPC

Bénin

Processus électoral: la Céna dément tout retard et clarifie les étapes à venir

Bénin

Parakou: un jeune conducteur de taxi met fin à ses jours par pendaison

Bénin

Bénin: la CRIET condamne un couple pour un détournement de 294 millions FCFA

Bénin

Crash tragique d’hélicoptère au Ghana: le Bénin exprime sa solidarité et rend hommage aux victimes

VOIR TOUS LES FLASHS