Processus électoral: l’opposition dénonce des retards et appelle à plus de rigueur

Le Cadre de concertation de l’opposition au Bénin a exprimé, ce jeudi, ses préoccupations face aux retards enregistrés dans la mise en œuvre du chronogramme électoral de la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA). Les responsables pointent notamment le report, sans nouvelle date, de la distribution des fiches de parrainage initialement prévue pour le 25 juillet 2025.

« Nous avons pris acte de la lettre de la CENA adressée aux partis politiques, annonçant le report de la distribution des fiches de parrainage. Ce retard place les formations politiques dans une situation d’incertitude. Il est impératif que ces formulaires soient remis avant le 25 août 2025, date limite prévue par le chronogramme », a déclaré Expérience Tèbè, premier vice-coordonnateur du Cadre.

L’opposition demande également l’ouverture immédiate de la plateforme d’obtention du quitus fiscal, document obligatoire pour la constitution des dossiers de candidature. Selon ses responsables, les lenteurs observées dans la délivrance de ce document constituent un frein à la sérénité du processus électoral.

Tout en dénonçant ces insuffisances, le Cadre de concertation salue certaines avancées, notamment l’ouverture par l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) de canaux numériques pour permettre aux électeurs de modifier leur centre de vote. Cette mesure, qui sera déployée dans les 546 arrondissements du pays, répond à une revendication ancienne de l’opposition.

En conclusion, les responsables appellent la CENA, l’ANIP, la Direction Générale des Impôts et l’ensemble des institutions impliquées à garantir un processus « crédible, équitable et inclusif, à la hauteur des attentes démocratiques du peuple béninois ».