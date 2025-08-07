Processus électoral: la Céna dément tout retard et clarifie les étapes à venir

Ce mercredi 6 août 2025, le Directeur général des Élections, Boucary Abou Soulé, a tenu à rassurer l’opinion publique sur le respect du calendrier électoral en cours, lors d’une séance de concertation avec les Organisations de la société civile (OSC).

Face à la montée des suspicions et des accusations relayées dans certains cercles, l’autorité électorale a tenu à rétablir la vérité. Le Directeur général a précisé une distinction essentielle souvent ignorée dans les débats publics: le calendrier électoral, encadré par la loi, ne doit pas être confondu avec le chronogramme technique des activités.

« Le calendrier électoral relève des textes légaux, notamment du décret n°2020-563 du 25 novembre 2020. Il fixe les grandes échéances du processus. Quant au chronogramme, il s’agit d’un outil de pilotage, un condensé d’activités opérationnelles à mener en amont, en conformité avec la loi », a-t-il expliqué.

Dans ce cadre, Boucary Abou Soulé a rappelé que la prochaine étape prévue est la publication du calendrier de l’élection du duo président et vice-président, une activité inscrite au chronogramme du 11 au 18 août 2025.

« Il est surprenant qu’en juillet déjà, certains accusent la Céna de ne pas respecter un calendrier encore en cours de finalisation », a-t-il regretté, soulignant le caractère prématuré et infondé de ces critiques.

Le Directeur général des Élections a par ailleurs affirmé que le chronogramme suit son cours normal, sous la supervision constante des parties prenantes, et dans le strict respect des délais légaux.