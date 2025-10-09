Procès Mazan en France : l’accusé, qui avait fait appel, condamné à 10 ans pour le viol de Gisèle Pelicot

En Brève

Jeudi 9 octobre, la cour d’assises d’appel du Gard a condamné Husamettin Dogan, unique accusé ayant interjeté appel, à dix ans de réclusion dans le dossier des viols de Mazan, soit un an de plus qu’en première instance. Le président Christian Pasta a annoncé, après près de trois heures de délibéré et quatre jours d’audience, que la cour et le jury prononçaient cette peine, assortie d’un suivi socio-judiciaire et d’une injonction de soins pendant cinq ans. Ce nouveau procès a porté au cœur des débats les questions de violences sexuelles, de consentement et de soumission chimique.

