Prix Sakharov pour deux journalistes emprisonnés en Biélorussie et en Géorgie

En Brève

Le prix Sakharov pour la liberté de pensée a été attribué mercredi 22 octobre aux journalistes Andrzej Poczobut et Mzia Amaghlobeli, emprisonnés respectivement en Biélorussie et en Géorgie, a annoncé la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola. Dans l’hémicycle, elle a déclaré que «les deux sont des journalistes actuellement en prison (…) simplement pour avoir fait leur travail et dénoncé l’injustice».

